Prima pagina Corriere dello Sport: “Fonseca trema, valigie già pronte”

Thiago Motta contro Antonio Conte : match speciale per quest'ultimo, bianconero per 16 anni tra campo e panchina. Ma anche Dušan Vlahović contro Romelu Lukaku e Kenan Yıldız contro Khvicha Kvaratskhelia . Insomma, una gara che offre moltissimi spunti interessanti. Trasferta vietata, 'last minute', ai tifosi napoletani.

Domani pomeriggio, sempre alle ore 18:00 , ci sarà invece l'esordio di Ivan Jurić sulla panchina della Roma . Allo stadio 'Olimpico' arriverà la sorprendente Udinese di questo avvio di stagione e per il croato ci sarà da lavorare molto per conquistare un ambiente ancora scosso dall'esonero di Daniele De Rossi . Con il quale era schierata la maggior parte dello spogliatoio giallorosso.

Nella serata di domani, ore 20:45, il derby Inter-Milan. Partita importante, mai come questa volta, per il Diavolo perché l'allenatore rossonero, Paulo Fonseca, di fatto ha le valigie già pronte. In caso di insuccesso nella stracittadina sarà esonero. Ma è derby anche a İstanbul: il Galatasaray, guidato in attacco da Victor Osimhen, alle ore 19:00 darà battaglia sul campo del Fenerbahçe, allenato da José Mourinho.