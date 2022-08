Prima pagina Corriere dello Sport: “Tanta Inter”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre esaltando la partita dell' Inter contro lo Spezia . Netto 3-0 in favore dei nerazzurri nell'anticipo serale della 2^ giornata di campionato: reti di Lautaro Martínez , Hakan Çalhanoğlu e Joaquín Correa .

Liguri mai in partita. In arrivo, alla corte di Simone Inzaghi, il difensore tanto richiesto: è Francesco Acerbi della Lazio. A proposito dei biancocelesti: la squadra di Maurizio Sarri, molto solida in difesa, pareggia 0-0 in casa del Torino. Avrebbe potuto vincere ma il bomber Ciro Immobile ha peccato spesso di imprecisione.