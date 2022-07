Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve in top class”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 21 luglio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 21 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'entusiasmo crescente intorno alla Juventus di Massimiliano Allegri, partita per la tournée negli Stati Uniti d'America con Gleison Bremer, ultimo acquisto (ha preso il numero 3 che era di Giorgio Chiellini).

Cala il gelo, invece, sui rivali dell'Inter: striscione dei tifosi nerazzurri sotto la sede, 'Milan Škriniar non si tocca'. Sarà proprio così? In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato: trattativa fiume tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere, mentre il Napoli paga la clausola rescissoria di 20 milioni di euro per strappare il difensore sudcoreano Kim Min-Jae ai turchi del Fenerbahçe.

Alla Lazio, invece, voci su Marcelo e Dries Mertens ed un interesse reale: quello per Ivan Ilić dell'Hellas Verona. Partisse Luis Alberto in direzione Siviglia, potrebbe raggiungere Maurizio Sarri nella Capitale. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 21 luglio 2022