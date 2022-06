Prima pagina Corriere dello Sport: “Giganti contro”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ipotizza quali potrebbero essere gli attacchi di Inter e Juventus nella prossima stagione. Paulo Dybala , Romelu Lukaku e Lautaro Martínez da un lato; Ángel Di María , Dušan Vlahović e Federico Chiesa dall'altro.

Tutti pronti per dare la caccia al Milan campione d'Italia in carica. La Lazio, ieri, ha accolto il suo primo acquisto in questo calciomercato estivo: è sbarcato, infatti, nella Capitale il centrocampista brasiliano Marcos Antônio, proveniente dallo Shakhtar Donetsk. Incubo Fabián Ruiz, invece, per il Napoli: potrebbe andare a giocare in Premier League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).