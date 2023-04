Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve ancora viva”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con l'Europa League. Juve ancora viva. Europa League, Max e Mou volano: adesso sfideranno Siviglia e Bayer. Roma magica con super Dybala. Paolo entra, segna e porta i giallorossi ai supplementari. La Juve si prende la semifinale e in A ritrova i 15 punti, ma non è finita. Allegri pareggia 1-1 a Lisbona con lo Sporting. In campionato sale a quota 59. In basso. Festa Fiorentina, così è più bello. In semifinale di Conference. I miei due derby in panchina. Il ricordo speciale delle semifinali di Champions League Inter-Milan, del 2003. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).