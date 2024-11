Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Juventus con Yildiz centravanti”

Domenica 24 novembre, sempre alle ore 18:00, si disputerà al 'Maradona' invece Napoli-Roma. Per analizzare la situazione in casa degli Azzurri di Antonio Conte, il quotidiano romano ha intervistato in esclusiva l'ex Gianfranco Zola. Secondo il 'Tamburino Sardo', l'uomo in più dei partenopei è Scott McTominay. Tra l'altro, il centrocampista scozzese, che era in dubbio per il match, sarà regolarmente della partita.

In casa giallorossa, invece, il nuovo allenatore Claudio Ranieri ha problemi in ogni reparto e dubbi di formazione. Preoccupa, particolarmente, la difesa, dove Mats Hummels non è pronto e Mario Hermoso è k.o.. Altre due interviste sul quotidiano torinese: una ad Antonio Di Gennaro, ex centrocampista in Serie A e oggi commentatore per 'RaiSport'; l'altra a Erick Thohir, ex Presidente dell'Inter.

Il quale, prendendosi il merito di aver rilanciato l'Inter, individua in Federico Dimarco il suo idolo. Cambio alla guida del Genoa: via Alberto Gilardino, ecco Patrick Vieira. Ritrova in organico Mario Balotelli, con cui ebbe un rapporto ad alta tensione in Ligue 1, nel Nizza.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 20 novembre 2024