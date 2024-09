Prima pagina Corriere dello Sport: “Fonseca, destino segnato”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 20 settembre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Antonio Conte. Domani pomeriggio, infatti, alle ore 18:00 si disputerà Juventus-Napoli e il salentino, attuale allenatore degli azzurri, tornerà all'Allianz Stadium per sfidare 16 anni della sua storia. È stato calciatore prima e tecnico poi della 'Vecchia Signora'.