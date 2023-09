Prima pagina Corriere dello Sport: “Vede e Provedel”

Spreca, invece, il Milan a 'San Siro' contro il Newcastle: 0-0. Non bastano 20 tentativi a rete ai rossoneri per trovare un gol. Deludenti Rafael Leão da una parte e l'ex Sandro Tonali dall'altra. Stasera esordio in Champions per Inter e Napoli, entrambi in campo alle ore 21:00.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, che vorrebbero riprovare ad andare in finale, saranno di scena in Spagna contro la Real Sociedad. I campani di Rudi Garcia, invece, giocheranno in Portogallo in casa dello Sporting Braga. Due importanti approfondimenti, quindi, sul quotidiano romano.

Uno è sulla Fiorentina, che ha chiuso il mercato in equilibrio; l'altro è su Francesco Farioli, 34enne allenatore italiano che tanto sta facendo bene in Ligue 1 al Nizza dopo aver già spopolato in Turchia.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 20 settembre 2023

