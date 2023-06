Prima pagina Corriere dello Sport: “Garcia: ‘Mi fido di Aurelio'”

La Juventus di Massimiliano Allegri, per il futuro, punterà sui giovani: già adesso la sua 'linea verde', infatti, vale ben 200 milioni di euro. L'Inter, invece, si dovrà rassegnare a non prendere Kalidou Koulibaly: il difensore del Chelsea preferisce trasferirsi, per tanti soldi, in Arabia Saudita anziché accettare la corte dei nerazzurri.