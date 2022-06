Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku, è fatta”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku e del suo imminente ritorno all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Per il quotidiano romano c'è l'accordo con il Chelsea sulla base di un prestito secco, oneroso, da 10 milioni di euro più bonus.