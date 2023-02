Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve bussa”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Juventus ( 0-2 ) in casa dello Spezia nel 23° turno di Serie A . I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno vinto al 'Picco' grazie alle reti di Moise Kean ed Ángel Di María . Ora la 'Vecchia Signora' bussa alle porte dell'alta classifica. È il terzo successo di fila: senza i 15 punti di penalizzazione la Juve sarebbe seconda in campionato pari merito con l' Inter . L' Europa , invece, così dista 9 punti .

Hanno vinto anche le squadre della Capitale. Nel pomeriggio di ieri, Salernitana-Lazio 0-2 allo stadio 'Arechi': doppietta di Ciro Immobile (secondo gol su calcio di rigore) ed altro penalty per i biancocelesti fallito da Luis Alberto nel finale di gara. In serata, poi, Roma-Verona 1-0. Ha tolto le castagne dal fuoco, per il tecnico giallorosso José Mourinho, il primo gol in Italia dell'attaccante norvegese Ola Solbakken, giunto nel calciomercato di gennaio dal Bodø/Glimt. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).