Prima pagina Corriere dello Sport: “Questo è Chiesa”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno al gol di Federico Chiesa . L'attaccante della Juventus , classe 1997 , ha infatti deciso la sfida di Coppa Italia contro il Monza dell'Allianz Stadium con una rete delle sue nel finale di gara. I bianconeri, nei quarti di finale, sfideranno la Lazio di Maurizio Sarri , che ha battuto 1-0 il Bologna con un gol di Felipe Anderson .

Bene anche l'Atalanta: con il 5-2 allo Spezia si regala l'Inter nel turno successivo della coppa nazionale. In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato. In particolare, del sempre più probabile addio immediato di Nicolò Zaniolo alla Roma. L'attaccante classe 1999 non vuole rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e vuole partire subito. Per ora, però, nessuna squadra si è presentata alle porte di Trigoria con l'offerta voluta dai giallorossi.