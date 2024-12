Prima pagina Corriere dello Sport: “Tonali scalda i tifosi della Juventus”

La prospettiva, a quanto pare, piace molto ai tifosi della 'Vecchia Signora'. Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juve, intanto stoppa la cessione di Danilo al Napoli. Spazio, poi, al commento sulla Coppa Italia 2024-2025. Qualificazione ai quarti di finale per Atalanta (6-1 interno al Cesena) e Roma (4-1, sempre in casa, alla Sampdoria: doppietta di Artem Dovbyk). Stasera, alle ore 21:00, in programma Inter-Udinese.

Ma si giocherà anche per la Conference League. La Fiorentina di Raffaele Palladino sarà impegnata, sempre alle ore 21:00, in Portogallo, in casa del Vitória Guimarães. In caso di vittoria, volerà agli ottavi di finale del torneo ed eviterà un fastidioso accoppiamento ai playoff con la corazzata Chelsea. Quindi, ci sono due news dall'estero degne di menzione secondo il quotidiano romano.

Con il 3-0 rifilato ai messicani del Pachuca, il Real Madrid ha vinto la Coppa Intercontinentale FIFA: 15° trofeo per Carlo Ancelotti con i 'Blancos' (allenatore più vincente di sempre), 28° titolo personale con la squadra per Luka Modrić (calciatore più vincente di sempre). In Francia, invece, va k.o. Gianluigi Donnarumma (PSG) per uno scontro con Wilfried Singo (Monaco), ex difensore del Torino.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 19 dicembre 2024