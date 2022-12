Prima pagina Corriere dello Sport: “Maradoha”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, non poteva non parlare della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. 'Maradoha', il gioco di parole utilizzato dal quotidiano romano per ricordare come a Doha l'erede di Diego Armando Maradona, ovvero Lionel Messi, abbia vinto la rassegna iridata indossando il numero 10 dell'Albiceleste.