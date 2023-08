Prima pagina Corriere dello Sport: “Caccia al Napoli”

In serata, invece, l'Inter, una delle principali rivali per il titolo, ospiterà a 'San Siro' il Monza: in campo subito Marcus Thuram con Lautaro Martínez. In alto, sotto la testata, spazio a Luciano Spalletti, appena nominato nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana al posto del dimissionario Roberto Mancini. Per lui contratto di tre anni, con l'obiettivo di qualificarsi agli Europei del 2024 ed ai Mondiali del 2026.