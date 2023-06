Prima pagina Corriere dello Sport: “La chiave Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 19 giugno 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, punta infatti alla conferma di Adrien Rabiot in organico. Il contratto del francese scadrà il 30 giugno, ma ha la Juve gli ha presentato una proposta di rinnovo.