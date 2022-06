Prima pagina Corriere dello Sport: “Premier su Abraham: la Roma lo blinda”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle insidie della Premier League inglese per Tammy Abraham. Lo cercano Manchester United ed Arsenal, ma per i Friedkin non ha prezzo. Fatta una promessa a José Mourinho: non partirà.