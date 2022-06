Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Inter, Roma e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. La missione dei nerazzurri, infatti, nella prossima stagione è quella di vincere il 20° Scudetto, quello della seconda stella, con il trio Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez. In casa Juventus, vicina la conclusione dell'affare Ángel Di María, mentre il Napoli rischia di perdere Kalidou Koulibaly: il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, spinge per averlo a Torino. La prossima settimana Paolo Maldini rinnoverà il suo contratto con il Milan: dopo la firma, arriveranno i primi acquisti del Diavolo. Problemi, invece, alla Fiorentina per il rinnovo del contratto di Vincenzo Italiano: spunta la possibilità di un arrivo di Roberto De Zerbi. Chiosa con l'intervista esclusiva a Faustino Asprilla, ex attaccante del Parma in Serie A.