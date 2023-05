Prima pagina Corriere dello Sport: “Triplete!”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il successo delle italiane in Europa. Triplete! L'italia domani in Europa: dopo l'Inter, in finale anche la Roma e la Fiorentina. EuroLeague, Mou maginoc: 00 col Brayer, il 31 sfiderà il Siviglia a Budapest. Juve Ko in Spgano dopo 120 minuto. De Laurentiis e Spalletti, prove d'addio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).