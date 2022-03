Prima pagina Corriere dello Sport: “Otto ore da Scudetto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 19 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 19 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la maratona Scudetto di otto ore in programma in questo sabato di Serie A. Dalle ore 15:00, quando comincerà Napoli-Udinese, a poco prima delle ore 23:00, quando terminerà Cagliari-Milan, e passando per Inter-Fiorentina del pomeriggio, in campo le tre principali pretendenti al titolo di Campione d'Italia 2022.

Domani pomeriggio, però, alle ore 18:00, allo stadio 'Olimpico', ci sarà il derby della Capitale, il tanto atteso Roma-Lazio. Lo ha giocato in anticipo, in un'intervista esclusiva per il quotidiano romano, il tecnico boemo Zdenek Zeman, che ha allenato sia i giallorossi sia i biancocelesti. Altra intervista esclusiva del 'CorSport' è quella a Lorenzo Casini, nuovo Presidente della Lega Serie A, mentre, in basso, si parla del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, non più così certo.

Chiosa con le reti di Domenico Berardi e Gianluca Scamacca in Sassuolo-Spezia 4-1. Sorride anche Roberto Mancini, C.T. dell'Italia, che li ha inclusi nell'elenco dei 33 convocati per i playoffMondiali contro la Macedonia del Nord. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 19 marzo 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI