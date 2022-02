Prima pagina Corriere dello Sport: “Poco Vlahovic”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 19 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 19 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della fine dell'effetto dell'acquisto Dušan Vlahović in casa Juventus. Neanche l'arrivo del micidiale bomber serbo, infatti, ha risolto i problemi offensivi dei bianconeri. Il derby contro il Torino finisce 1-1: a far festa, tra i due centravanti, è Andrea Belotti, autore della rete del pareggio per i granata. Paulo Dybala sostituito per un infortunio muscolare.