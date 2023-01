Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi re di coppe”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della vittoria dell' Inter di Simone Inzaghi nella finale di Supercoppa Italiana svoltasi a Riyad ( Arabia Saudita ) contro il Milan di Stefano Pioli . Perentorio 3-0 dei nerazzurri, a segno con Federico Dimarco ed Edin Džeko nel primo tempo, poi con Lautaro Martínez nella ripresa.

Settimo trionfo nel torneo per l'Inter e quarto personale per Inzaghi, che ha vinto due Supercoppe con la Lazio ed altrettante con la squadra meneghina in quattro finali disputate. Si parla, poi, del nuovo corso in casa Juventus. I bianconeri ripartono da zero, con Gianluca Ferrero nuovo Presidente e Andrea Agnelli che, a sorpresa, lascia tutte le sue cariche nella 'galassia' FIAT.