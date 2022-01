Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, a Dybala torna il sorriso”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 19 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Sampdoria , gara degli ottavi di finale di Coppa Italia , terminata 4-1 per i bianconeri. Paulo Dybala entra, segna e si prende la scena. Passa anche la Lazio , che batte allo stadio 'Olimpico' l' Udinese per 1-0 ai tempi supplementari grazie ad un gol di Ciro Immobile . Ora nei quarti di finale affronterà il Milan a 'San Siro' il prossimo 9 febbraio .

La Salernitana ha rimediato una sconfitta per 0-3 a tavolino, oltre che un punto di penalizzazione nella classifica della Serie A, per non aver giocato lo scorso mese di dicembre contro l'Udinese alla 'Dacia Arena'. Una trasferta, quella, che fu vietata dalla locale Asl per tre casi Covid nel gruppo squadra. Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha rivelato di aver rischiato un ictus. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).