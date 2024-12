Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, idea Tonali”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato e, in particolare, del possibile arrivo di Sandro Tonali alla Juventus. L'ex centrocampista del Milan, oggi in Inghilterra al Newcastle, potrebbe sbarcare sotto la Mole nel caso in cui il direttore tecnico dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, reperisca fondi dalle cessioni di Nicolò Fagioli e Kenan Yıldız.