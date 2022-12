Prima pagina Corriere dello Sport: “L’ultimo tango di Leo”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Messi e del suo ultimo tango argentino, con la finale di oggi pomeriggio contro la Francia che può incoronarlo e che sarà l'ultima partita con la Nazionale per lui. In alto spazio al ricordo di Sinisa Miahjlovic e di Mario Sconcerti, mentre in basso si parla della vittoria croata nella finalina per terzo e quarto posto, con il Marocco sconfitto. Non c'è spazio per il Milan in prima pagina invece.