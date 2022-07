Prima pagina Corriere dello Sport: “Dybala, oggi il sì alla Roma”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 18 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una notizia clamorosa: Paulo Dybala è vicino a dire di sì all'offerta di contratto della Roma. La trattativa va verso la conclusione, oggi è la giornata chiave per l'eventuale trasferimento della 'Joya' nella Capitale. Il Napoli, ad ogni modo, resta in agguato nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca.