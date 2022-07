Quotidiani sportivi, le prime pagine: De Ligt-Bayern e Dybala-Roma

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'imminente trasferimento di Matthijs de Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco: 80 milioni di euro ai bianconeri tra parte fissa e bonus. Adesso la 'Vecchia Signora' va all'assalto di Gleison Bremer del Torino, provando a soffiarlo all'Inter. I nerazzurri, che si godono l'ottimo impatto di Kristjan Asllani, rischiano di perdere anche Paulo Dybala, a lungo trattato nelle prime fasi del calciomercato estivo: l'argentino è tentato dalla Roma, ma l'offerta dei giallorossi di José Mourinho è ancora troppo bassa. Il Milan, invece, è sul punto di acquistare Charles De Ketelaere dal Bruges: ieri il talento belga non ha giocato la finale di Supercoppa nazionale, salutando i propri tifosi con un megafono sotto la curva. I contenuti speciali della 'rosea', infine, sono dedicati a tattica ed allenatori.