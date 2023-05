Prima pagina Corriere dello Sport: “Sono mostri”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, non usa giri di parole per descrivere il Manchester City di Pep Guardiola , che sfiderà l'Inter nella finale di Champions League 2022-2023 del prossimo sabato 10 giugno a Istanbul ( Turchia ).

I bianconeri dovranno vincere in casa del Siviglia (si parte dall'1-1), i giallorossi potranno anche pareggiare in trasferta contro il Bayer Leverkusen (andata 1-0). In Conference League, invece, la Fiorentina per andare in finale dovrà sbancare lo stadio del Basilea (in vantaggio 2-1) con almeno due gol di scarto.