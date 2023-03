Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli da finale”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con l'intervista a Capello. Legge il sorteggio Champions e si spinge fino a Istanbul. "Napoli da finale. Il Milan può batterlo solo con Theo e Leao al massimo". Europaleague, Sporting e Feyenoord nei quarti. Il grande sogno di Juve e Roma. Domani una sfida che pesa. Sarri-Lazio alta tensione per il derby. Pioli a Udine per il secondo posto, l'Atalanta ribalta l'Empoli. Convocato Retegui, l'argentino d'Italia. F1 in Arabia Saudita. Verstappen fa il vuoto, le due Ferrari rincorrono. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).