Prima pagina Corriere dello Sport: “Mancio contro tutti”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 17 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che suona la carica agli Azzurri in vista dei playoff per i Mondiali. Ammettendo, però, di voler evitare il Portogallo di Cristiano Ronaldo sulla strada per Qatar 2022. Anche Turchia e Ucraina faranno gli spareggi a marzo. Si parla, dunque, sotto la testata, di tanti temi relativi al campionato di Serie A.