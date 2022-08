Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, fuori un altro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 17 agosto 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 17 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio alla vittoria dell'oro olimpico nei 100 metri per Marcell Jacobs a Monaco di Baviera.

Poi, però, passa al calcio, ricordando come, dopo gli infortuni di Paul Pogba e Wojciech Szczęsny, la Juventus abbia perso anche Ángel Di María. Per l'argentino lesione agli adduttori durante la partita dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo: rischia un mese di stop.

Sul fronte calciomercato, se non esce Adrien Rabiot non può entrare Leandro Paredes. La società cerca anche di piazzare il brasiliano Arthur in Premier League, mentre si accelera per l'arrivo di Memphis Depay, che deve prima svincolarsi dal Barcellona.

Un solo milione di euro, invece, divide Napoli e Sassuolo nell'operazione per il trasferimento di Giacomo Raspadori alla corte di Luciano Spalletti. In casa partenopea, stretta finale anche per gli arrivi di Keylor Navas (PSG) e Tanguy Ndombélé (Tottenham). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 17 agosto 2022