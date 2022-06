Prima pagina Corriere dello Sport: “Marotta al sorpasso”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 17 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la volontà dell'Inter dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta di operare il sorpasso sul Milan, vincitore dell'ultimo Scudetto, grazie al calciomercato estivo. In arrivo in nerazzurro, infatti, ci sono Romelu Lukaku, Paulo Dybala e Henrik Mkhitaryan. Per 'Big Rom', è atteso il sì del Chelsea, che, però, corteggia Milan Škriniar, comunque vicinissimo alla cessione al PSG.