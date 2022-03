Prima pagina Corriere dello Sport: “Champions: la guardiamo in tv”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 17 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 17 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Champions League. Sottolineando come, per l'ennesima volta negli ultimi anni, le squadre italiane siano costrette a guardare la fase finale del torneo esclusivamente in televisione. Dopo Milan, Inter e Atalanta, infatti, ieri sera è andata fuori anche la Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono crollati per 0-3 all'Allianz Stadium sotto i colpi del Villarreal, che ha fatto l'impresa negli ultimi 20' della ripresa.