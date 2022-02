Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter-Liverpool 0-2, altro pianeta”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 17 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Liverpool, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League disputatasi ieri sera a 'San Siro'. Vittoria inglese, 0-2, con i gol di Roberto Firmino e Mohamed Salah dopo che i nerazzurri avevano giocato una signora partita. Per Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, i padroni di casa avrebbero meritato di più. Per Jürgen Klopp, manager del Liverpool, decisive le sostituzioni per il risultato finale del match.