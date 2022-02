Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, Inter-Liverpool 0-2

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la sconfitta, 0-2, dell'Inter contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Bene i nerazzurri per gran parte del match, una traversa di Hakan Çalhanoğlu. Poi, negli ultimi 15', le due reti dei 'Reds' siglate da Roberto Firmino e Mohamed Salah. Il tecnico interista, Simone Inzaghi, orgoglioso della prestazione. Ma la qualificazione è compromessa. Si parla, quindi, di Barcellona-Napoli, partita di Europa League in programma oggi alle ore 18:45 e dei temi del campionato di Serie A. In particolare, delle 100 presenze di Rafael Leão con la maglia del Milan e di tutti i duelli che potrebbero accendere Juventus-Torino, il derby della Mole di domani sera. Compreso quello tra Gleison Bremer e Dušan Vlahović.