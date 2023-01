Prima pagina Corriere dello Sport: “Dybala raddoppia”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Roma di José Mourinho. In particolare, dell'effetto che ha Paulo Dybala sulla compagine giallorossa. Nessuno, al momento, infatti, fa la differenza in campo quanto l'argentino ex Juventus. Con lui, la media-punti della squadra della Capitale raddoppia.