Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, frenata show”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 17 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 17 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la 'frenata show' dell'Inter, che al 'Gewiss Stadium' di Bergamo non va oltre lo 0-0 contro un'Atalanta in formazione rimaneggiata. Bel match, comunque, quello tra le due squadre nerazzurre, nel quale è mancata soltanto la rete.

Oggi alle ore 18:30 si disputeranno Bologna-Napoli e Milan-Spezia: i rossoneri di Stefano Pioli, in caso di tre punti, sorpasserebbero l'Inter in testa alla classifica di Serie A. Seppur momentaneamente e con una partita in più. Esordio ottimo per Sérgio Oliveira, invece, nel cuore del centrocampo della Roma di José Mourinho: suo il calcio di rigore con cui i giallorossi hanno battuto per 1-0 il Cagliari allo stadio 'Olimpico'.

Infine, ribaltone in panchina alla Sampdoria: esonerato Roberto D'Aversa, torna Marco Giampaolo. Per lui, contratto di 6 mesi, con opzione di due anni in caso di salvezza dei blucerchiati. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 17 gennaio 2022

