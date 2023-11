Prima pagina Corriere dello Sport: “SuperSimo”

Riesplode lo scandalo delle scommesse sportive su piattaforme illegali : l'indagine, che ha già coinvolto Nicolò Zaniolo , Nicolò Fagioli e Sandro Tonali (questi ultimi due già squalificati dalla Giustizia Sportiva), ora tira in ballo Alessandro Florenzi , difensore del Milan . Sarà interrogato nei prossimi giorni presso la Procura di Torino .

Intanto, Walter Mazzarri è tornato a Napoli e, come suo primo obiettivo, dovrà rilanciare Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen . Giornata speciale, poi, alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord , sfida valida per la qualificazione degli Azzurri agli Europei 2024 . Si vedranno, infatti, i due 'acerrimi nemici', Luciano Spalletti e Francesco Totti , presso l'Ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' nella Capitale.

