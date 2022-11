Prima pagina Corriere dello Sport: “Zaniolo, la grande occasione”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 16 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della grande occasione per Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, che questa sera a Tirana sarà titolare in occasione dell'amichevole tra Albania e Italia (ore 20:45). Anche il Commissario Tecnico Roberto Mancini lo ha esaltato ieri in conferenza stampa.