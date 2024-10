Prima pagina Corriere dello Sport: “Juric: ‘Precario? Mai stato meglio'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 16 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Ivan Jurić, allenatore della Roma. Il croato ha dichiarato di sentirsi 'in Paradiso' a lavorare con i giallorossi. E, per l'occasione, ha lodato Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Niccolò Pisilli. Ma per l'ex Genoa e Torino tutta la sua squadra ha 'margini di crescita pazzeschi'.