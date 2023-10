Prima pagina Corriere dello Sport: “Saltano gli Europei”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha evidenziato come Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli salteranno sicuramente gli Europei 2024 qualora la Nazionale Italiana riuscisse a qualificarsi per la competizione. Per loro processi entro l'anno.