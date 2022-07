Prima pagina Corriere dello Sport: Dybala-Roma, c’è la data di chiusura

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 16 luglio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 16 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della corsa a Paulo Dybala. La Roma sarebbe la squadra più decisa a chiudere l'acquisto della 'Joya' e ci sarebbe anche la data: 23 luglio. In alto il pressing dell'Inter per Gleison Bremer. I nerazzurri vogliono anticipare la Juventus e prenderlo entro lunedì.