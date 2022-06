Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku-Inter, sì del Chelsea”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 16 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 16 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del sempre più probabile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Via libera dal Chelsea alla cessione dell'attaccante belga, classe 1993, con la formula del prestito oneroso. La distanza tra le parti, al momento, è di 5 milioni di euro. Fatta anche per l'approdo in nerazzurro di Kristjan Asllani dall'Empoli: prestito a 4 milioni di euro, riscatto a 10.

Ha parlato Francesco Totti, leggenda della Roma, spiegando come Paulo Dybala volesse vestire la maglia giallorossa: finirà all'Inter, dunque, per cause non dipendenti dalla sua volontà. Il Napoli stringe i tempi con l'Udinese per Gerard Deulofeu, cercando la quadra economica dell'operazione, mentre Danilo Iervolino, Presidente della Salernitana, vorrebbe portare il 'Matador' Edinson Cavani in maglia granata.

Infine, visto che le multi-proprietà nel mondo del calcio non sono consentite, ad Aurelio De Laurentiis sono stati dati due anni di tempo per vendere il Bari, appena promosso in Serie B. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 giugno 2022