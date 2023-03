Prima pagina Corriere dello Sport: “Favolosimhen”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Napoli di Luciano Spalletti che ieri sera, allo stadio 'Diego Armando Maradona', ha rifilato un perentorio 3-0 all' Eintracht Francoforte . Doppietta di Victor Osimhen , calcio di rigore di Piotr Zieliński e Azzurri ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella loro storia.

Oggi in campo altre squadre italiane, impegnate in Europa e Conference League. La Juventus sarà di scena a Friburgo e la Roma in casa della Real Sociedad per la UEL; la Fiorentina sul terreno del Sivasspor e la Lazio fuori casa contro l'AZ Alkmaar in UECL. Solo i biancocelesti devono rimontare il risultato negativo dell'andata, ma sono tutte in corsa per il passaggio del turno. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).