Prima pagina Corriere dello Sport: “Max Allegri: ‘Voglio la finale'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 16 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 16 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , alla vigilia della sfida odierna contro il Villarreal . I bianconeri tenteranno di approdare ai quarti di finale di Champions League , ma Max vede già oltre e, ambizioso, punta alla finale del torneo.

Al turno successivo sono già finiti l'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone ed il Benfica, che, ieri sera, hanno vinto entrambi per 1-0, rispettivamente in casa del Manchester United di Cristiano Ronaldo (ancora fuori agli ottavi dopo l'ultima volta in bianconero) e dell'Ajax. In alto, sotto la testata, si parla della chiusura della curva dell'Hellas Verona per un turno: motivo, i cori razzisti indirizzati ai tifosi del Napoli in occasione dell'ultima partita di campionato.