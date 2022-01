Prima pagina Corriere dello Sport: “Dybala, Joya senza gioia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 16 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 16 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Juventus contro l'Udinese: un 2-0 firmato da Paulo Dybala e Weston McKennie. L'argentino, però, dopo il gol non esulta e lancia occhiatacce in tribuna. A fine partita, poi, glissa sul rinnovo di contratto. Caso spinoso dalle parti di Corso Galileo Ferraris?

Si parla, poi, del 3-0 con cui la Lazio vince in casa della Salernitana: altre due reti per il bomber biancoceleste, Ciro Immobile. Ribaltone in casa Genoa: esonerato Andriy Shevchenko, per la sfida contro la Fiorentina spazio all'ex terzino rossoblu Abdoulay Konko in panchina. Poi toccherà al tedesco Bruno Labbadia.

Oggi alle ore 18:00, infine, si gioca Roma-Cagliari: il tecnico giallorosso José Mourinho spedisce in panchina Jordan Veretout per fare spazio dal 1' al neo-arrivato Sérgio Oliveira. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 16 gennaio 2022

