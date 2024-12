Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, gelato Motta”

Tensione, a fine gara, tra i tifosi della curva della Juve (reduce da quattro pareggi consecutivi, quota dieci in totale ...) e l'attaccante serbo. Nelle gare del pomeriggio di ieri, invece, vittorie per le due battistrada nella classifica del campionato. Cagliari-Atalanta 0-1 , gol decisivo di Nicolò Zaniolo e orobici primi a quota 37 punti .

Al termine del match, però, Gian Piero Gasperini , tecnico della 'Dea', si è lamentato pubblicamente con il suo giocatore per l'esultanza polemica con cui ha riacceso la verve dei sardi. Ai quali, per giunta, manca un rigore netto per un fallo di mani in area di Odilon Kossounou .

Oggi, alle ore 18:00, in programma Como-Roma: i giallorossi di Claudio Ranieri sperano in una vittoria per iniziare la risalita: in campo Nicolò Pisilli in mediana, confermato Paulo Dybala da 'falso nueve'. Il nuovo Presidente dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) è invece Antonio Zappi.