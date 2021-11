Prima pagina Corriere dello Sport: “Per amore”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 15 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 15 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Irlanda del Nord-Italia, partita in programma questa sera, alle ore 20:45, a Belfast: per gli Azzurri potrebbe valere la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 oppure, nel caso in cui la Svizzera superasse la Bulgaria colmando il gap di differenza reti, gli spareggi del prossimo mese di marzo. Il C.T. Roberto Mancini non mette ansie ai suoi, ma punta la rassegna iridata.