Quotidiani sportivi, le prime pagine tra il ritiro di Rossi e la Nazionale

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritiro di Valentino Rossi, campione di motociclismo: 26 anni di carriera ad altissimo livello per il pilota di Tavullia. Ampio spazio, però, anche alla Nazionale Italiana di Roberto Mancini, che stasera, in Irlanda del Nord, cercherà di strappare il pass per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Azzurri, per ora, pari merito con la Svizzera, che ospita la Bulgaria. Ieri si sono qualificate Spagna e Serbia: la Svezia di Zlatan Ibrahimović e il Portogallo di Cristiano Ronaldo agli spareggi di marzo.