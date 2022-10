Prima pagina Corriere dello Sport: “Max, derby finale”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di derby finale per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che oggi sarà di scena alle ore 18:00 in casa del Torino per la stracittadina. Il futuro dell'allenatore può dipendere molto da questo Torino-Juventus e allora Allegri è pronto a cambiare: inserimento di Moise Kean in attacco, esclusione di Leonardo Bonucci in difesa.